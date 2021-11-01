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Dünya Çin halısı, 5.4 milyon dolara satışa çıkıyor
Dünya

Çin halısı, 5.4 milyon dolara satışa çıkıyor

Çin’in Ming Hanedanlığı’na ait olduğu bilinen yaklaşık 600 yıllık halının, Paris’teki Christie’s müzayedesinde 5,4 milyon ABD dolarına satışa sunulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:38:00 -
Çin halısı, 5.4 milyon dolara satışa çıkıyor

South China Morning Post’un haberine göre, 23 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan Christie’s müzayedesinde 16. yüzyılda dokunduğu tahmin edilen Çin’deki Ming Hanedanlığı döneminden (1384-1644) kalma halı, 4,8 ila 5,4 milyon ABD dolarına satışa sunulacak. Müzayede yetkilileri, 5x4 metre ölçülerindeki halının imparator tahtı altındaki zemini kapladığını ifade etti. Halının üzerinde, beş pençeli ejderha ve üzerlerinde bulutların olduğu görülüyor. Ejderhaların imparatorluğun gücünü simgelediği belirtiliyor.

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