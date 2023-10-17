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Dünya Çin gemileri Japon kara sularına girdi
Dünya

Çin gemileri Japon kara sularına girdi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 07:42:00 -
Çin gemileri Japon kara sularına girdi

Japonya, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında, Japon ulusal kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Bölgedeki Minamikojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar gelen Çin gemilerine karşı, Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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