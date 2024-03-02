  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi
Gündem

Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Yeniakit Publisher
2024-03-02 12:35:00 -
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması çağrısını bir kez daha dile getirdi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Çın Şü, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumunun İsrail-Filistin sorununun ele alındığı bölümünde ülkesi adına söz aldı.

Daimi Temsilci Çın, konuşmasında, Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani krizin yaşandığını belirterek, "Acil bir ateşkes, uluslararası toplumun talebi ve barışa ulaşabilmenin temel gereğidir" dedi.

 

İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın önlenmesine yönelik geçici tedbir ve talimatlarını uygulama çağrısı yapan Çın, insani yardım örgütlerinin Gazze'de faaliyetlerini yürütebilmesine olanak sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çın, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davasını desteklediğine işaret ederek, Filistin topraklarının işgaline ve nüfusun zorla yerinden edilmesine güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki devletli çözümün uluslararası toplumun genel kabulü ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin en gerçekçi yolu olduğunun altını çizen Çın, tüm ülkelere bu yönde çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!
Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!

Dünya

Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!

İsrail katliamına ortak olan ABD'den Gazze hamlesi! 'İlerleyen günlerde başlayacağız'
İsrail katliamına ortak olan ABD'den Gazze hamlesi! 'İlerleyen günlerde başlayacağız'

Dünya

İsrail katliamına ortak olan ABD'den Gazze hamlesi! 'İlerleyen günlerde başlayacağız'

Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan
Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan

Gündem

Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan

'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!
'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!

Dünya

'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!

Maduro'dan dünyaya İsrail tepkisi: Uluslararası hukuk neden Gazze halkını korumuyor?
Maduro'dan dünyaya İsrail tepkisi: Uluslararası hukuk neden Gazze halkını korumuyor?

Gündem

Maduro'dan dünyaya İsrail tepkisi: Uluslararası hukuk neden Gazze halkını korumuyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23