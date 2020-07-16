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Aktüel

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

Ülkede GSYH, ilk çeyrekte görülen küçülmenin ardından, yıllık bazda yeniden büyüme seyrine girdi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:11:30 -
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdiğini bildirdi.

İkinci çeyrekte sanayi üretimi, geçen yıla göre binde 9 artarken, hizmetler sektörü yüzde 1,6 ve ikincil sanayi kolları yüzde 1,6 küçüldü.

Ülkede GSYH, yılın ilk 6 ayında, yüzde 1,6 artışla 45,66 trilyon yuan (yaklaşık 6,53 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştı.

Ekonominin ilk çeyrekteki küçülmenin ardından yılık bazda yeniden büyüme seyrine girmesi, toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüştü.

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