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Aktüel Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi "karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye" çağırdı
Aktüel

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi "karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye" çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:11:29 -
Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi "karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye" çağırdı

ANKARA (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’ye karşılıklı güveni yeniden inşa ederek, diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Bakan Vang, Çin-ABD İş Konseyi Yönetimi Kurulu heyetlerinin toplantısına başkent Pekin'den video konferans yoluyla katıldı.

Vang buradaki konuşmasında "İki taraf için mevcut durumda en acil görev, Çin-ABD ilişkilerinde sorunsuz bir geçiş sağlayabilmek adına tüm engelleri kaldırmak için birlikte çalışmaktır." ifadesini kullandı.

"ABD’deki bazı siyasilerin modası geçmiş soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik ön yargılarının ilişkilerin zarar görmesine yol açan temel neden olduğu" değerlendirmesinde bulunan Bakan Vang, "ABD’nin Çin politikasının, er ya da geç nesnelliğe ve rasyonelliğe döneceğini umuyor ve buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Vang, "Aynı zamanda halkların ve ülkelerin karşılıklı çıkarları temelinde ilişkilerin gelecek aşamalarında güveni yeniden inşa etmeye, doğru çizgiye dönmeye ve diyaloğu yeniden başlatmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanarak, farklılıkların da idare edilmesi gerektiğini anlattı.

Çin-ABD ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de iktidara gelişinin ardından Güney Çin Deniz, Tayvan, Hong Kong konularında fırtınalı seyretti ve küresel ekonomiyi etkileyen ticaret savaşına şahit oldu. Halen gerginliğin sürdüğü birçok konuda iki ülkenin açıklamalarında karşılıklı yaptırım söylemleri ön plana çıkıyor.


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