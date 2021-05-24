Çin devi TECNO Mobile Türkiye'de üretime başladı

Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, istihdam yaratmak ve pazar paylarını uygun fiyatlı telefonları ile artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

TECNO Mobile Türkiye'de telefon üretmeye başladı

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz.” dedi.

Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcı tarafında da kabul ve itibar gören TECNO Mobile’ın ana şirketi TRANSSION Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde ederken, Nisan 2021 itibariyle yaklaşık beş katı değere ulaştı.

Manchester City Futbol Kulübü gibi birçok uluslararası yapının sponsoru olarak küresel bir marka kimliğine sahip olan TECNO’nun Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeye yönelik yatırımı, Türkiye’nin büyümesinin yanısıra yeni iş yaratılmasına da katkıda bulunacak.

Hank Li,; Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.