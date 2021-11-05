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Dünya Çin bu kez gözünü oraya dikti
Dünya

Çin bu kez gözünü oraya dikti

Küresel ticaretteki payda ABD’yi sollayan Çin, küresel yayılmacılık ve emperyalist emellerini gün geçtikçe arttırıyor. Güney Çin Denizi’nde inşa ettiği suni adalarla bu denize adeta diğer ülkelere kapatan Çin, şimdi de Antarktika’yı sahiplenmek üzere girişimler yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:55:00 -
Çin bu kez gözünü oraya dikti

 Yeni Akit  Ankara 

Küresel ticaretteki payı ABD’nin üzerine çıkan Çin, küresel yayılmacılık ve emperyalist emellerini gün geçtikçe arttırıyor. Güney Çin Denizi’nde inşa ettiği suni adalarla bu denize adeta diğer ülkelere kapatan Çin, şimdi de Antarktika’yı sahiplenmek üzere girişimlerde bulunuyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün 154 kişilik ekibin “Xuelong” adlı buz kırıcı araştırma gemisiyle Shanghai’dan Antarktika'ya hareket ettiğini bildirdi. Bu, Çin’in Antarktika’ya düzenlediği 38. keşif seferi oldu.

Seferin açıklanan amaçları tamamen “bilimsel”

Keşif ekibinin, Antarktika’daki görevini 2022 yılının Nisan ayında tamamlayıp Çin’e dönmesinin beklendiği açıklandı. 38. Antarktika seferi kapsamında küresel iklim değişikliğine odaklanılacak; atmosferin bileşimi, hidrometeoroloji ve ekolojik çevre araştırmaları yapılacak. Ayrıca Güney Okyanusu'ndaki mikroplastikler gibi yeni kirleticilerin durumu gözlemlenecek. Öte yandan geminin, Çin’in Antarktika’daki “Zhongshan” ve “Çin Seddi” istasyonlarına yaşam ürünleri ikmal edip istasyonlarda görev devri yapacak personeli taşıyacağı kaydedildi. Ancak uluslar arası gözlemciler, bilimsel keşif gezisi kisvesi altında Antarktika’ya 38 sefer düzenleyen Çin’in, buraya kalıcı olarak yerleşmeyi amaçladığı şüphesinin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekiyorlar.

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