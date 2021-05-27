Çin aşısı olanlar gidemeyecek!

Listede Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi. Suudi hükümetin yayımladığı listeye göre, Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.

The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistan'dan Hac için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası Pakistan Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak Suudi hükümeti ile görüştüklerini söyledi. Bakanlık, Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmelerini istedi.

Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.