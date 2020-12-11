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Gündem Çin aşısı geldi mi? Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı mı?
Gündem

Çin aşısı geldi mi? Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sipariş edildiğini söylediği inaktif aşının Çin'den ülkemize ne zaman geleceği merak ediliyor. Bu anlamda Çin aşısı geldi mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak kazandı. Peki, Çin aşısında son durum ne?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:08:00 -
Çin aşısı geldi mi? Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı mı?

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı. Koronavirüs (Covid-19) aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

SinoVac coronavirüs aşısı geldi mi?

Anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye, güvenilir olduğunu bildiği ve etkinliği ortaya konulan inaktif SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.

Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.

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