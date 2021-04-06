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Gündem Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Akşener ve Yavaş’ın paylaşıma cevap
Gündem

Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Akşener ve Yavaş’ın paylaşıma cevap

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Barın katliamı' konulu sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Büyükelçilik tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, "Çin tarafı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 15:11:00 -
Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Akşener ve Yavaş’ın paylaşıma cevap

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sincan'ın barın kentinde katliam yapıldığı' yönündeki paylaşımlarını yanıtlayan elçilik, paylaşımlarında şunları söyledi:

"Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"

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