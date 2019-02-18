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Çin, Almanya’nın en önemli ticaret ortağı oldu

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya’nın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
Çin, Almanya’nın en önemli ticaret ortağı oldu

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya’nın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu açıkladı.


Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) açıkladığı rapora göre, Almanya ile Çin arasında 2018 yılında karşılıklı 199.3 milyar euroluk ticaret yapıldığı belirtildi. Ulaşılan rakamla birlikte, Almanya’nın son üç yılda üst üste en büyük ticaret ortağı olan Çin’i 189,4 milyar euro ile Hollanda ve 178 milyar euro ile ABD takip ediyor.


Almanya’nın mal ihraç ettiği ülkelerin ilk onu şu ülkelerden oluşuyor: ABD 113 milyar euro, Fransa 105 milyar euro, Çin 93 milyar euro, Hollanda 91 milyar euro,Birleşik Krallık 82 milyar euro, İtalya 70 milyar euro, Avusturya 65 milyar euro, Polonya 63 milyar euro, İsviçre 54 milyar euro ve Belçika 44 milyar euro.


Almanya’nın ithal ettiği ülkelerin ilk onunun 106 milyar euro ile Çin, 98 milyar euro ile Hollanda ikinci, 65 milyar euro ile Fransa ve İngiltere üçüncü ve dördüncü olurken, 60 milyar euro ile İtalya beşinci, 55 milyar euro ile Polonya altıncı, 48 milyar euro ile Çek Cumhuriyeti yedinci, 46 milyar euro ile Belçika sekizinci, 46 milyar euro ile İsviçre dokuzuncu ve 43 milyar euro ile Avusturya onuncu sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
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