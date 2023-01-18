Çin ABD’yi solladı! Bu gelişme Biden'i kalpten götürür

Yapay zekâya ilişkin makale sayısı incelendiğinde 2012 yılında dünya çapında 25 bin iken 2021 yılında 135 bin olmuştu. Bu gelişme, yapay zekâ konusunun 2012 yılından itibaren üzerinde yoğunlaşıldığını gösteriyor. Çin, makale sayısı açısından bu alanda hep ilk sırada yer aldı. Örneğin Çin, 2021 yılında 43 bin makale ile ABD’de üretilenin iki katı kadar makale üretti.

Öte yandan, makaleler arasında yüzde 10 en çok alıntılananlar hesap edilerek yapılan kıyaslamalara göre, ABD 2012 yılında en çok atıf alan 629 makale ile ilk sıradaydı. İkinci sıradaki Çin, onu 425 makaleyle izliyordu. Bu alanda da Çin, 2019 yılından bu yana, ABD’yi geçerek ilk sıraya yerleşti. Nitekim 2021 yılında Çin dünyada en çok alıntılanan makalelerden 7 bin 401 adedine sahipti. Bu sayı, ABD’nin en çok alıntılanan makale sayısından yüzde 70 kadar fazla.

Çin yönetimi, daha 2017 yılında, bu alanı geliştirerek Çin’i 2030 yılına değin birinci küresel yapay zekâ ülkesi konumuna getirmek üzere bir plan yapmıştı. Hükümete bağlı olarak ülkenin başlıca bilimsel kurumu olan Çin Bilimler Akademisi sayesinde ülke çok yüksek araştırma kapasitesine sahip. Üstelik çok seçkin Tsinghua Üniversitesi de bu alanda son derecede aktif.

Bu bağlamda, Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı'nın, 11 Ocak 2023 tarihinde, yapay zekânın ve diğer yükselmekte olan endüstrilerin, ülke için 2023 yılının öncelikleri arasında bulunacağını açıklamış olması da kaydedilmelidir.