Çin ABD'nin arka bahçesine iyice yerleşiyor!

Çinli şirketler, Latin Amerika’daki altyapı faaliyetlerine Nikaragua’yı da ekledi. Nikaragualı yetkililerin açıklamalarına göre, Çin ile 430 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Çinli şirket CAMC Engineering, Nikaragua’da bir havalimanı ve bir sıvılaştırılmış gaz terminali inşa edecek.

Bu operasyona ilişkin anlaşma, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Nikaragualı mevkidaşı Daniel Ortega arasında bu hafta içinde yapılan telefon görüşmenin ardından imzalandı. Ortega’nın yatırım, ticaret ve uluslararası iş birliği danışmanı Laureano Ortega Murillo, ülkesinin Çin ile ilişkisini “stratejik ortaklık” olarak niteledi.

Nikaragua’nın Beijing’den aldığı fonlar, ikisi de ülkenin başkenti yakınlarında yer alan uluslararası Ponte Huete Havalimanı projesi ve yine Tres Esferas LNG terminalinin inşa projesi için kullanılacak. Nikaragua Maliye Bakanı Ivan Acosta, yuan cinsinden ifade edilen bu fonların ülke için önemli sayılacak kaynakların mobilize edilmesine katkı sağlayacağını ayrıca Nikaragua ekonomisinin dolarizasyondan kurtulmasına destek olacağını belirtti.

CAMC Engineering adlı Çin kamu girişimi, başkent Managua’nın 60 kilometre kuzeyindeki Punta Huete havaalanının pistlerini büyütme, düzeltme ve kısmen yeniden inşa etme işlerini yapacak ve bir gaz terminalini inşa edecek. Yeni havalimanı Nikaragua’nın Asya, Avrupa ve diğer bölgelerle hava bağlantısını destekleme olanağı sağlayacak. (CGTN TÜRK)

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