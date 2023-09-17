Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı

Sözcü Mao Ning, ABD’nin Lockheed Martin Uzay Sistemleri Şirketi'nin St.Louis, Missouri şubesinin, 24 Ağustos’ta ABD’nin Taiwan’a gerçekleştirdiği silah satışına ana yüklenici firma olarak doğrudan katıldığını belirtti. Ayrıca, Northrop Grumman şirketinin Taiwan'a yönelik silah satışlarına defalarca katıldığını vurgulayan Mao, Çin'in bu iki şirkete yaptırım uygulama kararı aldığını belirtti.

Çinli sözcü Mao Ning, Çin hükümetinin ulusal egemenliğiyle toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının sarsılmaz olduğunu işaret ederek, ABD tarafının Tek Çin ilkesiyle Çin ve ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye sadık kalıp, Taiwan’a silah satışını durdurması, Taiwan ve ABD arasında askeri bağlantıyı sona erdirmesi, Taiwan’ı silahlandırmayı durdurması çağrısında bulundu. Mao, aksi takdirde ABD’nin Çin’in sert tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.