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Dünya Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı
Dünya

Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 12:59:00 -
Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı

İki süper güç ABD ve Çin arasındaki egemenlik ve nüfuz mücadelesi gün geçtikçe daha da kızışıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Taiwan bölgesine silah satışına katılan iki ABD’li askeri şirkete yaptırım uygulayacağını duyurdu. ABD, son zamanlarda silah satışı, askeri yardım ve kredilendirme yöntemleriyle Çin’in Taiwan bölgesine ileri teknoloji silahlarını sağladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Sözcü Mao Ning, ABD’nin Lockheed Martin Uzay Sistemleri Şirketi'nin St.Louis, Missouri şubesinin, 24 Ağustos’ta ABD’nin Taiwan’a gerçekleştirdiği silah satışına ana yüklenici firma olarak doğrudan katıldığını belirtti. Ayrıca, Northrop Grumman şirketinin Taiwan'a yönelik silah satışlarına defalarca katıldığını vurgulayan Mao, Çin'in bu iki şirkete yaptırım uygulama kararı aldığını belirtti.

Çinli sözcü Mao Ning, Çin hükümetinin ulusal egemenliğiyle toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının sarsılmaz olduğunu işaret ederek, ABD tarafının Tek Çin ilkesiyle Çin ve ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye sadık kalıp, Taiwan’a silah satışını durdurması, Taiwan ve ABD arasında askeri bağlantıyı sona erdirmesi, Taiwan’ı silahlandırmayı durdurması çağrısında bulundu. Mao, aksi takdirde ABD’nin Çin’in sert tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.

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