Cimşit Demir kimdir? Cimşit Demir yakalandı mı?

Son dakika haberine göre kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Irak/Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu Piro Karker Kod Cimşit Demir’in Irak’tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirleyen MİT, yürüttüğü çalışma neticesinde teröristi Türkiye’ye getirdi.

Piro Karker Kod Cimşit Demir’in, 2009 yılında Ağrı’dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, Irak kuzeyindeki örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında Kandil Yönetimi’nce yapılan görevlendirme kapsamında Irak kuzeyinden Suriye’ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan vatan haini bölücü terler örgütünün sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır ile yine terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır da etkisiz hale getirilmişti.