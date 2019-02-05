Çimsa, WOC 2019’da dünya markaları ile bir araya geldi

Çimsa, World of Concrete (WOC) 2019’da inşaat ve çimento sektörünün dünya markaları ile bir araya geldi. Çimsa, Las Vegas’ta 58 bin ziyaretçi ve bin 500 şirket katılımı ile gerçekleşen, WOC 2019’a katılarak, Amerika pazarında yoğun ilgi gören beyaz çimento ve özel ürünlerini sektörün önde gelen temsilcileri ile buluşturdu. Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, Çimsa olarak 46 yılı aşkın süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Nisanda üretime başlayacak

Özcan, ABD’de 2017’de kurdukları “Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp.” unvanlı şirketlerine yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, “Şirketimiz nisan sonunda faaliyetlerine başlayacak ve artık ürünlerimizi müşterilerimize doğrudan ulaştıracağız. Çalışmalarımız neticesinde Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika başta olmak üzere 65’i aşkın ülkeye beyaz çimento ve özel ürünler ihraç ediyor, müşterilerimizin diledikleri zamanda ve yerde ürünlerimize ulaşmasına olanak sağlıyoruz” bilgisini verdi.