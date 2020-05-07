Çimsa ihracat atağıyla kazandı

Kültürel bir dönüşüm yaşıyoruz

2020 yılına kültürel bir dönüşümle girdiklerini belirlen Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, “Kültürel dönüşüm başarılı bir kurum kültürü yaratmak ve rekabet avantajı için çok önemlidir. Çimsa olarak, 2020 hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere ulaşmada bizi destekleyecek kurum kültürümüzü şirket içinde paylaşarak herkesin aynı hedefler doğrultusunda çalışması için süreçlerimizi başlattık. Çimsa bu dönüşüm ile birlikte iş süreçlerine sürdürebilirliği de entegre etmeye devam ederek güçlü finansal yapısını korumaya devam etmiştir. Bu doğrultuda, gri çimentoda yeni pazar arayışları, beyaz çimentoda stratejik iş birlikleri, güçlü nakit yönetimi ve dijital dönüşüm projeleri ile de çimento sektöründeki varlığımızı güçlendireceğiz” dedi.

Tecrübesiyle büyüyor

Ülkü Özcan, şirketlerinin kazandıkları deneyim ve AR-GE çalışmaları ile büyüdüğünü vurgulayarak, bu yılki hedefleri arasında, katma değerli ürünler ve lojistik yetkinlikleri ile daha çok ihracat yapmanın da yer aldığını kaydetti.