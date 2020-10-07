Cimri nedir? Birçok kişi internette cimri kelimesinin anlamını, eş anlamlısını, zıt anlamlısını araştırıyor. Peki, cimri ne demek?

Cimri kelimesini anlamı nedir?

TDK cimri | Türkçe bir kelimenin anlamını doğru şekilde öğrenmek istiyorsanız; Türk Dil Kurumu sözlüklerine, internet sitesine ya da uygulamasına göz atabilirsiniz. Cimri kelimesinin TDK’daki anlamı şöyle: Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Cimri eş anlamlısı

Cimri kelimesinin eş anlamlısı sık sık merak ediliyor. Birçok kişi ‘Cimri eş anlamlısı nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Cimri kelimesinin eş anlamlıları şöyle: Eli sıkı, pinti, varyemezdir.

Cimri zıt anlamlısı

Cimri kelimesinin eş anlamlısı kadar zıt anlamlısı da merak ediliyor. İşte, cimri kelimesinin zıt anlamlıları:

Eli açık

Bonkör

Cömert

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