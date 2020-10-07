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Cimri

Cimri TDK | Cimri kelimesi bazı kişiler için sıklıkla kullanılır. Kelimenin anlamını, zıt anlamlısını ve eş anlamlısını merak edenler internette cimri nedir? | cimri TDK anlamı | cimri eş anlamlı sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, TDK sözlük uygulaması nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:40:00 - 2020-10-07 17:43:18
Cimri

Cimri nedir? Birçok kişi internette cimri kelimesinin anlamını, eş anlamlısını, zıt anlamlısını araştırıyor. Peki, cimri ne demek?

Cimri kelimesini anlamı nedir?

TDK cimri | Türkçe bir kelimenin anlamını doğru şekilde öğrenmek istiyorsanız; Türk Dil Kurumu sözlüklerine, internet sitesine ya da uygulamasına göz atabilirsiniz. Cimri kelimesinin TDK’daki anlamı şöyle: Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

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Cimri eş anlamlısı

Cimri kelimesinin eş anlamlısı sık sık merak ediliyor. Birçok kişi ‘Cimri eş anlamlısı nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Cimri kelimesinin eş anlamlıları şöyle: Eli sıkı, pinti, varyemezdir.

Cimri zıt anlamlısı

Cimri kelimesinin eş anlamlısı kadar zıt anlamlısı da merak ediliyor. İşte, cimri kelimesinin zıt anlamlıları:

Eli açık

Bonkör

Cömert

Sözlük uygulaması indir

Kelimelerin anlamlarını, eş anlamlılarını, zıt anlamlılarını hızlıca öğrenmek için telefonunuza uygulama mağazalarından sözlük uygulamalarını indirebilirsiniz. Ayrıca Türk Dil Kurumu’nun uygulamasını da Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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