Cimnastikçilerden yoğun nisan mesaisi





ANKARA (AA) - Cimnastikte erkek ve kadın milli takımları, nisan ayında İtalya, Bulgaristan, Almanya, Polonya, Belarus ve Azerbaycan'da düzenlenecek 6 ayrı organizasyonda madalya için yarışacak.

Milli cimnastikçiler, 3-29 Nisan tarihlerinde ritmik, trampolin cimnastik ve artistik cimnastik olmak üzere 3 kategori ve 6 ayrı organizasyonda mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun uluslararası faaliyet programına göre, Ritmik Cimnastik Dünya Kupası müsabakaları İtalya ve Azerbaycan, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası Belarus, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Polonya, Ritmik Cimnastik Uluslararası Gençler Turnuvası Bulgaristan, Artistik Cimnastik Uluslarası Gençler Takım Kupası ise Almanya'da düzenlenecek.

Cimnastikçilerin mücadele edeceği uluslararası organizasyonlar şöyle:

3-8 Nisan: Ritmik Cimnastik Dünya Kupası (İtalya)

4-6 Nisan: Ritmik Cimnastik Uluslarası Gençler Turnuvası (Bulgaristan)

5-6 Nisan: Artistik Cimnastik Uluslarası Gençler Takım Kupası (Almanya)

10-14 Nisan: Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası (Polonya)

20-21 Nisan: Trampolin Cimnastik Dünya Kupası (Belarus)

24-29 Nisan: Ritmik Cimnastik Dünya Kupası (Azerbaycan)



