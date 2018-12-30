Çimento üreticilerinin yüzde 40 zam kararına büyük tepki! Enflasyonla mücadeleye çimento dökmeyin

Mehmet Canıtatlı

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında belirlenen sürenin dolmasına günler kala ürettikleri çimentoya yüzde 35 ile 40 arasında değişen oranda zam yapan çimento üreticileri zor günler geçiren inşaat sektörüne ağır yük yüklemeye hazırlanırken, sektör temsilcileri, Yeni Akit’e yaptıkları değerlendirmede, “Bizler, yüzde 3-5 zam yapmaktan kaçınırken, böyle bir tutum içine girilmesi eflasyonla mücadelede güç birliği yapma ruhuna aykırıdır. El insaf!” açıklamasında bulundu.

Firmaların 2018 yılı içinde yaptıkları zamları hatırlatan sektör temsilcileri, ‘Son zam kararı geri çekilmelidir’ uyarısında bulundu.

Elmas: Zam kararı emsal olursa sektöre zarar verir

“Çimentoya zam yapmanın geçerli bir sebebi yoktur” diyen Sur Yapı Yönetim Kurul Başkanı ve KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Çünkü yılbaşında üretilen çimentonun dolar bazındaki fiyatı ile bugünkü dolar bazındaki fiyatı aynı seviyede. Bu noktada kimse döviz artışını gerekçe gösteremez” dedi. Konut fiyatlarına yeni bir ayarlamanın yapılamadığı, kamu bankalarının yüzde 30’luk maliyete katlandığı bir dönemde sektöre ilave yükler getirmenin doğru bir tarafının olmayacağını vurgulayan Elmas, “Zaten geçen yıla göre de yüzde 40’lık bir fiyat artışını yapmış durumdalar. Çimento gösterge bir üründür. Buna yapılacak zam diğer inşaat kalemlerinin de zamlanmasında emsal oluşturur. Enflasyonla topyekün mücadele kampanyası başlamadan önce ağustos ayında zam yapan çimento üreticileri dört ay sonra böyle zam kararını neden alıyor? Bu karardan hemen vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yetgin: Anlaşılması mümkün değil

Halk GYO Genel Müdürü ve GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, çimento üreticilerinin 2018’in başında da yüzde 35 zam yaptıklarını hatırlatarak, “Sektörün genelinde inşaat maliyetlerinde yüzde 40’ı aşan bir artış varken, bunun ötesinde enflasyonla topyekün mücadele kararlılığı ortada iken çimento üreticileri acaba neyin peşinde?’ diye sordu. ‘Müteahhitlerin üst üste gelen maliyet zamlarını fiyatlara yansıtmadan kampanyalarla tüketicilere ulaşmaya çalıştığı bir dönemde fedakârlık yapmak yerine zam kararı almak anlaşılması mümkün olmayan bir tutumdur’ diyen Yetgin, “Bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sektöre her yönden verilecek destek Türkiye ekonomisine bir kazanç olarak dönecektir. Bu noktada ne zam oranının ne de zamanlamasını makul olduğunu söyleyemeyiz. Duyarlı olan üreticiler bir tarafa eğer enflasyonla gerçekçi mücadele edilecekse zam kararı alan çimento üreticileri de bu kararlı mücadelenin içinde yer almalıdır” diye konuştu.

Sabancı’dan duyarlı açıklama

Sabancı Grubu ise zam konusunda dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, ’’Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na Topluluk olarak verdiğimiz destek sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır. Mevcut durumda işlerimizin sürekliliği ve global pazarlardaki rekabetçi konumumuzun korunabilmesi adına Ocak 2019’dan itibaren bazı fiyat düzenlemeleri kaçınılmaz bir hal almıştır. Ancak ülkemiz ekonomisine destek için topluluğumuz haberlerde bahsi geçen yüzde 40 oranında bir zam yapmayı planlamamaktadır. Topluluk olarak birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi bugün de ülkemiz ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktır’’ ifadelerine yer verildi.