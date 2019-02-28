Çimento sektöründen 2018'de 614 milyon dolar ihracat

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2018 yılında çimento sektörünün toplam ihracatının bir önceki yıla göre ton bazında yüzde 7, değer bazında da yüzde 16 artışla 614 milyon dolara ulaştığını bildirdi.



Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın ocak-aralık döneminde TÇMB üyeleri tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10'unun ihraç edildiğini söyledi.

2018 yılında çimento sektörünün toplam ihracatının bir önceki yıla göre ton bazında yüzde 7, değer bazında da yüzde 16 artışla 614 milyon dolara ulaştığını bildiren Özdemir, söz konusu 12 aylık dönemde sektörün en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla ABD, Gana ve İsrail olduğunu kaydetti.

Geçen yıl iç satışta Ege Bölgesi'nde artış yaşandığını belirten Özdemir, "2018 sonu itibarıyla ülke çapında faaliyet gösteren 54 entegre tesiste yaklaşık 90 milyon ton kapasiteye ulaştık. Avrupa'nın lideri, dünyanın ilk 4 ülkesi içinde yer alan sektörümüzün ihracatta gücünün arttığını görüyoruz. 2019 yılına, bu konuda bizleri çok sevindiren bir gelişmeyle başladık. Bu gelişme; gümrük verilerine göre ocak ayı ihracatımızın miktar bazında yüzde 100’ün üzerinde, değer bazında ise yüzde 85 artmış olmasıdır." şeklinde konuştu.

Özdemir, hükümetin başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında çimento sektörü olarak ellerini taşın altına koyduklarını ve ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.





- "Emlak Katılım Bankası, sektöre destek olacak"





Nihat Özdemir, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin zorlu ve başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Hükümetimizin aldığı tedbirlerle ekonomimizin 2019'un 2. çeyreği ve sonrasında atağa geçeceğini düşünüyoruz." dedi.



Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) açıklanan hedeflerin gerçekleştiğini kaydeden Özdemir, YEP'te açıklanan büyümeye paralel çimento sektörünün de yüzde 2-3 oranında büyümesini beklediklerini aktardı.



Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kurulmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Özdemir, bankanın, faaliyete başlamasıyla çimento sektörüne çok büyük destek olacağını vurguladı.

Özdemir, geçen yılın ilk 9 ayında kamu ve özel sektörün inşaat harcamalarının cari fiyatlarla 481 milyar lira olarak gerçekleştiğini, yine cari fiyatlarla yüzde 23 oranında büyüme yaşandığını kaydetti.



Geçen yıl konut satışlarının yüzde 2,4 azalışla 1 milyon 370 bin adet olduğunu anımsatan Özdemir, aynı dönemde, yabancılara konut satışında yüzde 78 artış yaşandığına dikkati çekti. Özdemir, söz konusu gelişmelere bağlı olarak inşaat sektörünün 2019'un özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreğinde toparlanmasını beklediklerini söyledi.





- "Kırsal kesimde beton yollar, asfalta göre yüzde 40 daha ekonomik"





TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, beton yol ve beton bariyer projelerinin Türkiye için yerli bir çözüm olduğunu ifade ederek, beton bariyerlerin, bölünmüş yollarda yüzde 90 oranında araçların karşı şeride geçmesini engelleyerek ölümlü kazaları azalttığını vurguladı.



Kırsal kesimde beton yolların asfalt yollara göre yüzde 40 daha ekonomik ve beton yolların 3-4 kat daha uzun ömürlü olduğunu bildiren Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü 2018 Yılı Yol Güvenliği Raporu ve Dünya Bankası verilerine göre, trafik kazalarının her yıl Türkiye'ye verdiği zararın 39 milyar lira olduğunu, beton bariyerlerin trafik kazalarını yüzde 20 azaltmanın yanı sıra ekonomiye 8 milyar lira tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Özdemir, sıfır atık projesine ilişkin, "2018 yılında ülkemizin en önemli projelerinden olan ve Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüyen sıfır atık felsefesine biz de sektör olarak destek veriyoruz." ifadesini kullandı.





- "Çimentonun konut maliyetlerine etkisi en fazla yüzde 4"







Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdemir, "konut fiyatlarındaki artışların, çimento fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı" iddiasının doğru olmadığını, kamuoyunda yanlış bir algı bulunduğunu ifade ederek, beton maliyetinde, çimentonun etkisinin 3'te bir olduğunu ve çimentonun konut maliyetlerine etkisinin en fazla yüzde 4 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Çimento sektörünün, dolar ve enerjiye bağımlı bir üretim yaptığına işaret eden Özdemir, enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak çimento fiyatlarındaki artışın makul düzeyde olduğunu söyledi.



Özdemir, "İhracatta çok az karla satış yapıyoruz. Çin, Endonezya ve Vietnam ile rekabet ediyoruz. Nakliye avantajlarımızı kullanarak pazarda payımızı artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Sektörün yaşadığı iç piyasadaki daralmayı ihracatla kapatacaklarını belirten Özdemir, "2019'da sektör olarak büyüyeceğiz. Bu yıl ihracatımızı 2018'e kıyasla ton olarak yüzde 100, değer olarak da yüzde 80 artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Özdemir, Suriye'den çimento talebi bulunduğunu ancak sınır kapıları kapalı olduğu için ihracat yapamadıklarını, Suriye'deki savaş durumunun sona ermesi halinde Türkiye'nin ihracat rakamının çok daha fazla olacağını kaydetti.



Türkiye'nin büyük proje yatırımlarının 2019'da devam edeceğine inandıklarını, bu projelerin sektörün büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, İstanbul Havalimanı'na ilişkin bir soru üzerine, "Havalimanının inşasında 170 Eyfel Kulesi kadar çelik kullandık. Dünya bu projeyi konuşacak, birçok ödül alacağız. İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi 10 havalimanından biri olacak." şeklinde konuştu.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yaman da "Bina Maliyetleri Analiz Raporu"na ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, geçen ay Kartal'da yaşanan üzücü olaydan gerekli derslerin çıkarılması ve betonarme yapılar inşa edilirken konusunda uzman kişi ve kuruluşlara danışılması gerektiğini vurguladı.











