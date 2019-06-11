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Çimento sektörü ihracatını yüzde 60 artırdı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) işbirliğiyle 24-26 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek konferansa ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

11 Haziran 2019 Salı 14:06
Çimento sektörü ihracatını yüzde 60 artırdı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) işbirliğiyle 24-26 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek konferansa ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, "Türkiye’de geçen seneye oranla çimento sektöründe hem miktar bazında hem de toplam değer bazında yüzde 60’lık bir artış görünüyor" dedi.



Dünya çimento sektörünün buluşacağı INTERCEM Konferansı’na ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) işbirliğiyle 24-26 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek konferansa 5 kıta, 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak.



INTERCEM Konferansı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka, Türk çimento sektörünün 2018 yılında 55’i entegre, 20’si öğütme olmak üzere ve toplam 74 tesisle, yaklaşık 70 milyon ton klinker, 74 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Dolayısıyla 17 bin 500 çalışanla üretim yapan ve üretim kapasitesiyle ithalata ihtiyaç duymayan bir sektör haline gelmiştir. İhracatta da her gün gücümüz artmaktadır. 2018 yılı Ocak ve Aralık dönemi için açıklanan verilere göre, üyelerimiz tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10’u ihracata konu olmuştur. Bu dönemdeki toplam ihracatımız bir önceki yıla göre ton bazında yüzde 7, değer bazında ise yüzde 16 artışla 614 milyon dolara ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken Türkiye’ye güvenli ve büyük bir istihdam sağladık. İş sağlığı ve güvenliği alanında da, dünyada örnek olacak bir performans sergilemekteyiz. Son 10 yılda çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 20 ve klinker üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış yaşanırken, kaza sıklık oranında yüzde 16 ve kaza ağırlık oranında yüzde 84 oranında bir düşüş sağlanmıştır" dedi.



"Türk çimento sektörü geçen yıl 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi"


Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, yaptığı açıklamada, bugüne kadar basta konut yapı stokunun yenilenmesi, yolların güvenli hale getirilmesi, ulaşımın iyileştirilmesi gibi yurt içi altyapı yatırımların en önemli taraflarından biri olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Diğer yandan global ölçekteki likidite daralması, döviz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavaşlama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yurt içi talepte bir azalma olduğunu inkar edecek durumda değiliz. Tüm bu gelişmelere rağmen geleceğe olan inancımız ve ülkemiz için değer üretme kararlılığımızla sektör olarak dış pazarlara odaklanıyor, hem ihracat hacmimizi hem de ihracat pazarlarımızı geliştirmek için gayret sarf ediyoruz. Avrupa çimento üretiminde liderliği elimizde tutarken, dünya çimento üretiminde 4’üncü sıradayız. Çimento ihracatında ise 3’üncü sıradayız. Geçen yıl 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Türk çimento sektörü, 115 ülkenin ihracatına yanıt veren global bir oyuncudur" ifadelerini kullandı.



"Çimento sektöründe hem miktar bazında hem de toplam değer bazında yüzde 60’lık bir artış görünüyor"


Ünal sözlerini şöyle tamamladı: "2018 verilerine göre ihracatçı olan ülkelere baktığımızda birinci sırada Vietnam, ikinci sırada Tayland ve üçüncü sırada da Türkiye’yi görmekteyiz. Çimento ithal eden ülkelerde de birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada da Filipinler yer alıyor. Türkiye’nin çimento ihracat sektörüne baktığımızda ilk 3 sırada, Amerika Birleşik Devletleri, Gana ve İsrail yer alıyor. Türkiye’de geçen seneye oranla çimento sektöründe hem miktar bazında hem de toplam değer bazında yüzde 60’lık bir artış görünüyor".

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:06
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