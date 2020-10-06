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Ekonomi Çimento ihracatının yüzde 30’u Sabancı’dan
Ekonomi

Çimento ihracatının yüzde 30’u Sabancı’dan

Sabancı Topluluğu şirketleri Akçansa ve Çimsa’nın 2019 yılındaki ihracat performansları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:35:00 -
Çimento ihracatının yüzde 30’u Sabancı’dan

Birlik tarafından düzenlenen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Çimsa geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatla bir kez daha çimento sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak birincilik ödülüne layık görüldü. Akçansa ise “ihracatta en yüksek artış gösteren” firmalar arasına adını yazdırdı. Akçansa, Türkiye’nin en fazla klinker ihracatı yapan şirketi olarak da birincilik ödülünün sahibi oldu. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Dr. Tamer Saka, geçen yıl, Türkiye’nin toplam çimento ihracatının yüzde 30’unu tek başına Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Saka, “Grubumuz geçtiğimiz yıl içinde gösterdiğimiz üstün ihracat performansını önümüzdeki yıllarda çok daha yukarı seviyelere taşıyacak; yapı malzemeleri alanındaki küresel gücümüzü pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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