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Cimbom'u yıkan genç teknik adam Cem Kavçak: Kanıtlamak istedim

Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçını kazanmayı da çok istediklerini belirterek, "İki maçı da takımım için kazanmak istedim. Genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim." ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2018 Pazar 23:03
Cimbom'u yıkan genç teknik adam Cem Kavçak: Kanıtlamak istedim

Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Kavçak, planladıkları gibi sahada mücadele edip, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyduklarını kaydetti.

İstatistiklere ve verilere inanan birisi olduğunu aktaran Kavçak, şöyle konuştu:

"Galatasaray, ilk yarılarda yüzde 65 isabetli pas oranına ulaşırken, 45 ila 60-65. dakikalar arasında bu üstünlüğünü rakibe kaptırıyordu. Son 15-20 dakikalarda ise inanılmaz pas hataları yapan bir takımdı. Bunları değerlendirdik. Rakibin ikinci top sıkıntısı vardı ve bizim de aynı şekildeydi. Bunları almamız gerektiğini söyledik. Daha önce yaptıkları işlerden bahsettik. İki kupa kazanan bu futbolcular galibiyet aldılarsa, onların hakkıdır. Sahada her şeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."

'GENÇ ANTRENÖRLERİN BİR ŞEYLER YAPABİLECEĞİNİ KANITLAMAK İSTEDİM'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçını kazanmayı da çok istediklerini kaydeden Kavçak, "İki maçı da takımım için kazanmak istedim. Genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 23:03
  1. Cem Kavçak
  2. Galatasaray
  3. akhisarspor

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