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Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın tahtına oturdu

Süper Ligin 5. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

14 Eylül 2018 Cuma 23:09
Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın tahtına oturdu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı maçta goller ikinci yarıda geldi. Galatasaray'ın gollerini 55. dakikada Eren Derdiyok, 58 ve 65. dakikalarda Garry Rodrigues ve 77. dakikada Serdar Aziz atarken Kasımpaşa'nın tek sayısını 76. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti.

Galatasaray'da Onyekuru'nun 90+4'te attığı gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde namağlup devam eden Kasımpaşa'ya ilk mağlubiyetini tattırarak puanını 12'ye çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna çıktı. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 23:09
  1. Galatasaray
  2. Kasımpaşa
  3. Galatasaray 4-1 kasımpaşa

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