Cimbom'da flaş ayrılık! Kasımpaşa'ya gidiyor
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü transfer etmek istiyor.01 Ocak 2019 Salı 15:31
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sinan Gümüş'ü Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.
Son karar Terim'in
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin genç golcüyü ısrarla istediği bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in verecek. (Takvim)
YORUM YAZ