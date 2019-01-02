Cimbom'a Garry piyangosu! Anlaşma tamam

Ara transfer döneminde oyuncu alabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'ın, Garry Rodrigues'in transferi için Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile 10 milyon euroluk bir anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle transfere kaynak yaratma çabasındaki Galatasaray, golcü oyuncusu Garry Rodgues'in satışında sona yaklaştı.

A Spor'da yer alan haberde, Galatasaray'ın, Garry Rodrigues için Al-Ittihad'la 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Paok'a piyango

Galatasaray, Rodrigues'in PAOK'tan gelirken imzalanan sözleşme gereğince bir sonraki transferinde elde edilecek gelirin yüzde 20'si Yunan ekibine ödemek zorunda.

Öte yandan Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar imzalı haberde ise Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in satışı konusunda Al-Ittihad kulübüyle 8 milyon euroya el sıkıştığı öne sürüldü.