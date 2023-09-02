Cimbom Antep'te farka koştu

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında üç puanı, üç golle almayı başardı.

Galatasaray'ın golleri; 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 65 ve 73. dakikada ise Mauro Icardi'den geldi

Sarı-Kırmızılı ekip puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.



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MAÇ SONUCU: Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

90' Karşılaşmanın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.

86' Angelino yerini Kazimcan'a bıraktı.

85' Ogün de Bikel'in yerine oyunda.

85' Djilobodji yerini Arda'ya bıraktı.

80' Mertens yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. / Icardi de yerini Bakambu'ya bıraktı. / Halil Dervişoğlu ise Kerem Demirbay'ın yerine oyunda.

73' GOL! Icardi skoru 3-0 yaptı.

71' Icardi ceza sahasında Ömürcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray penaltı kazandı.

68' Veliu da Jevtovic'in yerine oyunda.

68' Gradel yerini Markovic'e bıraktı.

65' GOL! Icardi skoru 2-0 yapan golü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem çaprazdan ceza sahasına girdi ve yanındaki Icardi'ye pasını aktardı. Icardi tekte düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi.

62' Tete yerini Barış Alper'e bıraktı.

56' Bu dakikalarda maçın temposu düşmüş durumda.

50' Riascoc sağ kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-1 Galatasaray

5' GOL ! Galatasaray öne geçti!.. Sağ kanatta topla buluşan Tete ortayı yaptı. Ceza alanında bulunan Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği top savunmaya takıldı. Daha sonra mücadeleye devam eden Kerem Demirbay, topa sol ayağıyla dokundu. Solunda bulunan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla gelişine vurdu ve top kaleci Batuhan'ın sağından ağlarla buluştu. Gaziantep FK 0-1 Galatasaray

2' GOL İPTAL! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Mertens topu sert bir şekilde içeriye çevirdi, kaleci Batuhan topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu Sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Fakat VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve Gaziantep'te maç başladı!

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Batuhan, Jevtovic, Furkan, Djilobodji, Gradel, Mustafa, Bikel, Ertuğrul, Ömürcan, Maxim, Riascos

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi.

Gaziantep FK, ilk üç maçını kaybetti.

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı iki maçta birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Üçüncü haftada İstanbulspor ile yapması gereken maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelendi. Galatasaray, 4 puanla haftayı 8. sırada tamamlarken, Gaziantep temsilcisi ise ilk üç maçını kaybederek ligin son sırasına geriledi.

Galatasaray, son 14 resmi maçında mağlubiyet yaşamadan yoluna devam etti.

En son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 lig maçını (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Bu sezon ise "Cimbom", toplam 8 maçta (2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi) 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.