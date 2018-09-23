Cimbom Akhisar'da dağıldı!

Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 3-0 kazandı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Manu 79. dakikada penaltıdan Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

Galatasaray'da Rodrigues 42. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada liderlik fırsatını teperek 12 puanla 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise ilk galibiyetini alarak 5 puanla 14. sıraya yükseldi.

Ligin 7. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u ağırlarken Akhisarspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.