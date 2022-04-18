Cim-Bom sol bekini İspanya'da buldu

İspanya basınının iddiasına göre Galatasaray, sol bek bölgesine takviye yapmak isterken Katalan yıldıza teklif götürdüğü ortaya çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın geçen sezon Katalan sol beke teklif götürdüğü ortaya çıktı.

İspanya basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, geçen sezon Real Betis ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Alex Moreno'ya teklif götürmüş.

28 yaşındaki sol bek için Galatasaray ile birlikte Napoli ve Marsilya'nın da teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Alex Moreno bu sezon takımıyla çıktığı 38 maçta 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Alex Moreno kimdir, kaç yaşında? Alex Moreno nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Alexandre Moreno Lopera olan VE 8 Haziran 1993 yılında İspanya'da dünyaya gelen sol bek oyuncusu, 2011 yılında Vilafranca'dan Barcelona U19'a transfer oldu. 1 sezon sonra Llagostera'nın yolunu tutan Moreno, 2013/2014'te Mallorca'ya katıldı ve düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı.

La Liga 2'de 30 maça çıkan ve 2 gol atan İspanyol oyuncu, La Liga ekibi bedelsiz olarak Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Vallecano'daki ilk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan ve ligde sadece 11 maçta görev alabilen solak oyuncu, La Liga 2'ye Elche ile döndü.

Elche'de 41 maçta oynayan ve 2 gol, 3 asistle skora katkı sağlayan Moreno, 2016/17'de eski takımı Vallecano'ya transfer oldu. 2016/17'de 38 resmi maçta 4 gol, 4 asistle oynayan Moreno, 2017/18'de ise 40 maçta 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı ve Vallecano'nun La Liga 2'de şampiyon olduğu kadronun en önemli isimleri arasında yer aldı.

2018/19'da Vallecano ile La Liga'da boy gösteren ve 36 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 2019/20'de ise İspanya'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.