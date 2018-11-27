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Cilt tonunu bu maskeler ile eşitleyin!

Cilt eşitsizliği için fondoten sürmek yerine doğal yönteme başvurmak hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı çözümdür. İşte cilt eşitsizliğine iyi gelecek maske tarifleri…

27 Kasım 2018 Salı 20:31
Cilt tonunu bu maskeler ile eşitleyin!

CİLT  EŞİTSİZLİKLERİ NEDEN OLUR?

Cilt eşitsizliklerine neden olan şeylerin başında zararlı güneş ışınları gelir. Özellikle cildiniz sorunlu, sivilceli ve akneye meyilli bir cilt ise güneş ışınları bu lekeleri daha belirgin hale getirir. UVA ve UVB ışınlarına uzun süre korunmasız maruz kalan ciltte melanin miktarı artar. Melanin de ciltteki lekenlenmelerin sebebidir. Zararlı güneş ışınlarının yanında, stres, akne hormonlar, hamilelik gibi sebeplerle de ciltte lekelenmeler olabilir.

Cilt eşitsizlikleriyle mücadele etmek için ilk yapılması gereken cildinizi korumak. Yaz, kış demeden güneş kremi kullanmak gerekir. Öte yandan halihazırda oluşmuş olan cilt lekeleri için evde hazırlayabileceğiniz 3 maske tarifimiz var. 

EV YAPIMI MASKE TARİFLERİ 

MUZ VE YOĞURT

Bir adet muzu ezerek püre haline getirdikten sonra içine 5 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tüm yüzünüze sürüp 30 dakika bekletin. Duruladıktan sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirin. Haftada 3 defa tekrarlayabilirsiniz. Bu maske güçlü antioksidanlar içerir bunun yanında içeriğindeki laktik asit ise dokuların kendini yenilemesini kolaylaştırır.

MAYDANOZ VE LİMON

Yarım limon suyunu sapı ile birlikte doğranmış 3 yemek kaşığı maydanoz ve 6 yemek kaşığı gül suyunu blenderdan geçirerek hafif sıvı bir karışım elde edin. Bir pamuk yardımıyla bu karışımı lekeli bölgelere sürün ve 20 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Bu maskeyi gece uygulamanızda fayda var. Gündüz uyguladığınızda güneş hassasiyetine sebep olabilir. Maydanoz ve limon ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek için üretilen melanin miktarını dengeler.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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