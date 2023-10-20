Cilt sorunlarına doğal çare! 20 günde ışıl ışıl yapıyor: hangi doğru ürünü almalı? Ne yapmalı?

Susam yağı, dünyanın bir çok bölgesinde sevilerek tüketiliyor. Tayvan tıbbı yıllardır eklem iltihabı, sıyrıklar veya diş ağrıları ile başa çıkmak için susam yağı kullanıyor.

Antioksidanlar vücuda verilen hasarı iyileştirmek için çalışır. Susam tohumlarında bulunan antioksidanlar sesamol ve sesaminol'dür. Kalp hasarına karşı savaşmaya yardımcı olabilir ve genel sağlığınıza fayda sağlar

Antiinflamatuardır. İltihapla savaşmak için birebirdir. Cildinizdeki sivilcelerin azalmasına yardımcı olur.

CİLDİNİZ İÇİN SUSAM YAĞI

Susam yağını isterseniz cildinize doğrudan sürebilir, isterseniz ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz.

Topikal bir merhem olarak kullanıldığında, aslında yara dokusunda iyileşme için gerekli bir protein olan kollajeni artırabilir. Kısmen anti-inflamatuar ve antioksidan güçleri nedeniyle iyileşme süresini azaltabilir.

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Susam yağı, cilt hücrelerini UV ışınları,kirlilik ve toksinler gibi çevresel faktörlerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek E vitamini içerir.

Susam yağı her cilt sorunu için iyi bir çaredir ve yağlı, akneye meyilli ciltler dahil her cilt tipine uygundur.

Enflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sivilce, enfeksiyon ve kızarıklıklarla savaşır, kuruluk ve kızarıklığı iyileştirmede etkilidir. Susam yağı ayrıca, ona antioksidan ve antienflamatuar özelliklerini veren birkaç fenolik bileşik içerir.

Susam Yağı cildinizi derinlemesine gençleştirir. Cildinizi nemlendirir ve parlak bir parlaklık verir. Ayrıca cilt ve yüz bakım rutinlerinize ekleyebileceğiniz cilt beyazlatma özelliği ile de bilinir

Susam yağını nemlendirici olarak kullanmak için günlük nemlendiricinize birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Susam yağını sivilce için kullanmak için, etkilenen bölgelere sürün ve gece boyunca bırakın

Susam yağı, vücudunuzun ve saçınızın ihtiyaç duyduğu bir dizi besin açısından zengindir.

Susam yağı, ciltteki kırışıklıkların ve küçük gözeneklerin görünümünü engelleyen sesamol ve sesamin adı verilen güçlü antioksidan bileşenlere sahiptir. Bu mucize yağ, kolajen üretirken cildin elastikiyetini arttırdığı için gençliği koruyan doğal bir bileşen olarak çalışır.

İyileşme ve cilt hücresi onarımı için temel besinler olan A ve E Vitaminleri bakımından yüksek olan susam yağı, kırışıklıkları, ince çizgileri ve genişlemiş gözenekleri azaltır.

SAÇLARI BESLİYOR

Susam yağının çinko ve protein gibi iyileştirici elementlerle dolu olması saç büyümesini destekler,

Bu yağı saçınızda ve saç derinizde kullanmak saçınızın uzamasına, daha güçlü olmasına ve daha parlak görünmesine yardımcı olur.

Tek ihtiyacınız olan susam yağı ve hindistancevizi yağı karışımı.

Susam yağı ve hindistancevizi yağından 2 yemek kaşığı karıştırın. Saçınızın tüm uzunluğu boyunca masaj yaparak yedirin ve başınızı en az 30-40 dakika havluyla örtün. İyice durulamayı ihmal etmeyin.