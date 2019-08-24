0553 313 94 23

Cilt sağlığı için buz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Sağlıklı ve yıllara meydan okuyan bir cilt için düzenli olarak buz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, cilt sağlığı için buz kullanmanın faydaları...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:02
Cilt sağlığı için buz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

İçeceklerimizi soğutmak için kullandığımız buz aslına bakılırsa cilt sağlığı için şahane bir ürün. Yıllara meydan okumanıza yardımcı olacak buzu cildinize uygulayabilirsiniz. Peki, buz cilde nasıl uygulanır?

Buz uygulaması nasıl yapılır?

Öncelikle cildinizi güzelce temizleyin. Ardından buz küplerini yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika boyunca buzları yüzünüze uygulayın ve 2 dakika ara verin. Bu uygulamayı 3 kez tekrarlayın.

Buzun cilde faydaları nelerdir?

Cildinizi sıkılaştırır. Basit bir buz küpü, piyasada bulunan sıkılaştırma ürünlerine alternatif olabilir.

Düzenli olarak yapılan buz uygulaması kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Uykusuzluk ve yorgunlukla kendini belli eden gö altı torbaları ve koyu renkli halkalardan buz ile kurtulabilirsiniz.

Cildiniz aşırı yağlanıyorsa gönül rahatlığıyla buz maskesini uygulayabilirsiniz.

Yağlı cildin tam tersi kuru bir cilde sahipseniz de nem için buz kullanabilirsiniz.

Güneş yanığının sebep olduğu acıdan buz ile kurtulabilirsiniz.

Haftada birkaç kez buz maskesi uygulayarak akne sorunundan kurtulabilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı
    1. Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı
    2. Isparta'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
    3. Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin..
    4. Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht..
    5. Afganistan'da Taliban saldırısı: 3..
    6. Hamas lideri Haniye'den İsrail'e..
    7. Yemen'inçatışmalar yeniden başladı
    8. Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak..
    9. Venezuela'da Guaido olası erken seçime..
    10. Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut..
    11. Bsaşkan Erdoğan memleketiGüneysu'da
    12. Cilt sağlığı için buz..
    13. İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de
    14. GÜNDEM / 24 Ağustos 2019
    15. Motosiklet kazasında ağır yaralanan..
    16. Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa..
    17. Bursa’da yüzlerce yıllık koç başlı..
    18. Hazırlıklar masaya yatırıldı
    19. (Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın..
    20. Vehbi Koç’un makam aracı müşteri..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek