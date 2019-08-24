Cilt sağlığı için buz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

İçeceklerimizi soğutmak için kullandığımız buz aslına bakılırsa cilt sağlığı için şahane bir ürün. Yıllara meydan okumanıza yardımcı olacak buzu cildinize uygulayabilirsiniz. Peki, buz cilde nasıl uygulanır?

Buz uygulaması nasıl yapılır?

Öncelikle cildinizi güzelce temizleyin. Ardından buz küplerini yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika boyunca buzları yüzünüze uygulayın ve 2 dakika ara verin. Bu uygulamayı 3 kez tekrarlayın.

Buzun cilde faydaları nelerdir?

Cildinizi sıkılaştırır. Basit bir buz küpü, piyasada bulunan sıkılaştırma ürünlerine alternatif olabilir.

Düzenli olarak yapılan buz uygulaması kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Uykusuzluk ve yorgunlukla kendini belli eden gö altı torbaları ve koyu renkli halkalardan buz ile kurtulabilirsiniz.

Cildiniz aşırı yağlanıyorsa gönül rahatlığıyla buz maskesini uygulayabilirsiniz.

Yağlı cildin tam tersi kuru bir cilde sahipseniz de nem için buz kullanabilirsiniz.

Güneş yanığının sebep olduğu acıdan buz ile kurtulabilirsiniz.

Haftada birkaç kez buz maskesi uygulayarak akne sorunundan kurtulabilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com