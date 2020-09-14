Cilt lazeri ile kılcal varisler tedavi edilebiliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, "Kılcal varisler veya örümcek ağı şeklinde varisler olarak da bilinen ve varis hastalığının ilk ve erken evre bulguları olan damarlar, lazer tedavisiyle yüksek başarıyla tedavi ediliyor." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, varis veya kılcal damarların lazerle tedavisinde, damar içerisinde bulunan kan hücrelerinin lazer enerjisini aldıktan sonra damar içi sisteminin bozularak damarın tamamen yok edildiğini ifade etti.

Lazer enerjisinin sadece hedef damarı etkilediğini vurgulayan Şimşek, böylece çevre dokulara zarar verilmediğini kaydetti.

Şimşek, lazer işlemi sonrası hastaların günlük hayatlarına devam ettiğini belirterek, "Lazerle varis tedavisini, çapı 1 milimetre ve daha küçük olan damarlara uyguluyoruz. Kılcal varisler veya örümcek ağı şeklinde varisler olarak da bilinen ve varis hastalığının ilk ve erken evre bulguları olan bu damarlar lazer tedavisiyle yüksek başarıyla tedavi ediliyor. Hastalarımız, işlem sonrasında varis oluşumuna ve artışına sebep olabilecek alışkanlıklarını azaltır, spor yapar ve fazla kilolarından kurtulurlarsa tedavi başarısı uzun vadede çok daha yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Lazerle varis tedavisini kış ve bahar aylarında yapmayı öneren Şimşek, "Lazer uygulamasını bronz tende tercih etmiyoruz. Cilt tipine ve tedavi uygulanan sahanın genişliğine bağlı olarak lazer sonrasında ciltte kızarıklıklar oluşabilir. Bu kızarıklıklar 7-10 gün içerisinde geçerler. Nadiren ciltte morarma görülebilir ki, bu bulgu da ortalama 10-14 gün içerisinde normale döner. Lazerle kılcal varis tedavisini poliklinik şartlarında ve topikal anestezi altında yapmaktayız." açıklamasında bulundu.