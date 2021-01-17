Cilt kuruluğu nasıl geçer? El, yüzdeki kuruma ve dökülmeye ne iyi gelir?

Cilt kuruluğu pullanma, kaşıntı ve çatlama ile karakterize rahatsız edici bir durumdur. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ya da doğal olarak kuru bir cilde sahip olunabilir. Ancak yağlı cilde sahip olanlar bile, zaman zaman ciltte kuruluk problemiyle karşı karşıya kalabilirler.

Cilt kuruluğu neden olur?

Kuru hava koşullarına, sıcak suya ve bazı kimyasallara maruz kalmak cildin kurumasına neden olabilir. Cilt kuruluğu aynı zamanda altta yatan tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir. Genellikle çevresel bir nedenden kaynaklanır. Kuru cildin olası nedenleri arasında şunlar sayılabilir;

Hava şartları. Cilt, sıcaklık ve nem seviyelerinin düştüğü kış aylarında en kuru olma eğilimindedir.

Isınma şekli. Kalorifer, odun sobası, yerden ısıtma cihazları ve şömineler nemi azaltır ve cildi kurutur.

Sıcak banyolar ve duşlar. Uzun süreli sıcak duşlar veya banyolar cildi kurutabilir. Özellikle yoğun klorlu havuzlarda yüzmek de önemli bir kuruluk nedenidir.

Sert sabun ve deterjanlar. Pek çok sabun, deterjan ve şampuan türü ciltteki nemi ve yağı gidererek kuruluğa neden olur.

Yeterli sıvı alınmaması. Her gün yeterli miktarda su içmek cildin nemini koruması için gereklidir.

Diğer cilt rahatsızlıkları. Atopik dermatit veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler kuru cilde eğilimlidir.

Bazı ilaçlar. Cilt kuruluğu bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

Dermatit, aşırı kuru cilt ile karakterize bir grup cilt hastalığı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Ciltte kuruluğa neden olan farklı dermatit türleri vardır. Aşağıda bunlardan daha ayrıntılı olarak söz edilmiştir.

Cilt kuruluğu nasıl geçer?

Cilt kuruluğu, tıbbi bir hastalıktan daha çok sağlık sorunu sınıfında değerlendirilir. Bu nedenle, yoğun bir tedavi sürecine gerek duyulmaz. Alınacak birkaç basit önlem sayesinde cilt kuruluğu oluşmadan sorunun önüne geçilebilir.

Doğru ve eksiksiz nemlendirilen bir cilt, kuruluk gibi bir problemle karşılaşmaz. Vazelin ve lanolin yağlarını içeren nemlendirici kremler, kişilerin tercih ettiği kozmetik ürünlerden olmalıdır. Seçilen nemlendiricinin kokusuz, parfümsüz, renksiz ve PH değeri, vücudun PH değerine yakın bir değerde olmasına dikkat edilerek alınması önerilir.

Kişilerin sıkça yaptığı yanlışlardan biri, kuruluğun oluştuğu bölgeye suyla müdahale etmektir. Su, vücudun doğal dengesinde bozulmaya ve deri yağlanmasının engellenmesine yol açar. Bu nedenle cilt kuruluğu oluşan bölge, sudan olabildiğince uzak tutulmalıdır.

Vücut temizliği için en çok kullanılan ürün, sabundur. Ancak sabunların pek çoğu cilt kuruluğuna davetiye çıkarır. Genel olarak nemlendirici bulundurmayan sabunlar, deri yüzeyindeki yağ tabakasını eritir. Bu nedenle sabun uygulanan bölgeye banyo sonrasında bir nemlendirici takviyesi yapmak, sorunun çözülmesine yardımcı olur.

Cilt kuruluğunda her ne kadar vücudu sudan uzak tutmak önerilse de, su tüketimi önemli konulardan biridir. Vücudun susuz kalması ve havanın da etkisiyle cilt kuruluğu oluşabilir.