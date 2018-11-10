Cilt kanseri çocukluktan başlıyor

Ne kadar çok 'ben'iniz varsa o kadar risk altındasınız.



Ultraviyole ışınlar DNA’yı bozuyor. Sık sık güneş yanığı olan kişilerde DNA kendini onaramadığı için deri kanseri gelişiyor. En ilginci cilt kanserlerinin önemli bir bölümü çocukluk çağında geçirilen cilt yanıklarından kaynaklanıyor. Melanom görülme sıklığı diğer kanserlere göre hızlı bir artış göstererek son 30 yılda yüzde 237 oranında arttı.

'BEN'LERE DİKKAT

"Ben"lerdeki değişikliklerin kanser habercisi olabileceğini unutmamalısınız. Melanom vakalarında "ben" sayısının kanser gelişim riskini artırdığı görülmekte..

Vak'aların yüzde 25’inde, vücutta 1-2 düzensiz ben, 50’den fazla da basit ben oluyor. Yani ne kadar fazla benininiz varsa kanser gelişimi açısından dikkatle takip edilecek gruba giriyorsunuz.

Cilt kanserlerinde ölüm sebeplerinin yüzde 75’ini melanomun oluşturuyor.

Hastalığın ortaya çıkışında çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörler de önem taşıyor. Ailede melanom geçirmiş bir yakının olması daha önce melanom geçirmiş olmak, erkek olmak ve benlerin düzensiz olması risk faktörleri.. Bu risk faktörlerinin üçünün birlikte olması riski 20 kat artırmakta..

BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ

Erken dönemde yakalanmış kanser vakalarında şüpheli benlerin lekelerin cerrahi işlemle çıkarılmakta.

İhtiyaca göre basit kemoterapi tedavisi yapılabiliniyor. Yaygın cilt kanseri vakalarında kişiye özel hedefli tedaviler ya da hastalığın immünolojik yapısından dolayı bağışıklık sistemi üzerinden çalışan bazı ilaçlarla başarılı tedaviler de yapılabilmekte..



BAZILARINA KREM ÇARE DEĞİL

Güneş kremi kullanmak bazı deri kanseri türlerinin ortaya çıkışını engelleyemiyor. Bu sebeple uzmanlar, şiddetli yaz güneşi hasarını engellemek için 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunulmamasını, deniz veya havuz kenarlarında güneşlenilmemesini tavsiye ediyor. Ancak bu saatler dışında güneş kremi sürerek güneşlenmeniz riski azaltıyor.

Melanom gelişimi açısından çocuklar ve erkekler öncelikli risk grubunda bulunuyor.

Çocukların cildinin yetişkinlere oranla 3 kat daha hassas.. Ayrıca bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için hasarların onarımı da zor olmakta.. Cilt kanserlerinin önemli bir bölümü çocukluk çağında geçirilen cilt yanıklarından kaynaklanıyor.

Melanomun erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor.

TAMAM TAMAM DA NE YAPMALIYIM?

Deri kanseri açısından dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

11-16 saatleri dışında güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce mutlaka yüksek faktörlü güneş kremi sürün. Kremi zaman zaman tekrarlayın.

Büyüyen, kanayan, koyulu açıklı farklı renkleri olan ve renk değiştiren cilt lezyonları için mutlaka doktora gidin.

Açık ten renkli kişiler, çocuklar, erkekler yüksek risk altındadır. Daha ciddi bir koruma uygulanmalıdır. Açık tenli erkeklerde en sık gövdede, kafada saçlı deride ve boyunda, kadınlarda ise en sık alt bacaklarda görülür.

Koyu ten renkli kişilerde, avuç içi ayak tabanı el ve ayak tırnak içlerinde oluşabilir. Ayrıca melanom ağız içi, genital, makat bölgesi gibi hiç güneş görmeyen bölgelerde de ortaya çıkabilir.