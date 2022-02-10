Cilt beyazlatma: Cilt beyazlatıcı ve leke giderici doğal maske

Cildimizde çeşitli nedenlerden dolayı lekelenmeler, kararmalar meydana gelebilir. Bu haberimizde cilt lekelerini yok eden, kararmış cildi beyazlatan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Cilt beyazlatıcı ve leke giderici doğal maskeler

Patates Suyu

Patates, koyu ten renginin doğal olarak açık tene dönüşmesine yardımcı olan hazır içeriklerden biridir. Patates, güneşe aşırı maruz kalmanın neden olduğu koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olur ve içerdiği doğal ağartma maddeleri ile teninizi büyük oranda aydınlatır. Bunun için patatesi soyup rendeleyin. Rendelenmiş patatesi topak kalmayacak şekilde ezin. Karışıma bal ile beraber bir miktar gül suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Elde ettiğiniz macunu nazikçe boynunuza ve yüzünüze eşit şekilde uygulayın. Yaklaşık 15 ile 20 dakika boyunca cildinizde kalmasına izin verin. Etkili sonuçlar için bu yüz paketini gün aşırı kullanabilirsiniz.

Limon suyu, süt ve bal maskesi

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı taze limon suyu

1 tatlı kaşığı süt tozu

1 tatlı kaşığı bal

Bütün malzemeleri bu miktarlarda karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Bu karışımın yarım saat boyunca cildinizin yüzeyinde kalmasını sağlayın ve ılık su ile durulayın.

Japonların cilt beyazlatma yöntemleri

Önce süt ile pirinç ununu karıştırın, ardından diğer malzemeleri karıştırın. Kili aktardan, E vitamini ampülü ise eczaneden satın alabilirsiniz. Bu karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün. Yarım saat sonra yıkayın.