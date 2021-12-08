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Kadın - Aile Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü
Kadın - Aile

Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü

Diyetisyen Kübra Karakuş, cilt için en önemli ve vazgeçilmez olarak yapılması gerekenin su tüketimine dikkat edilmesi olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:26:00 -
Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Karakuş, işlenmiş yüksek yağ içerikli yiyecekler karaciğer sağlığını ve bağışıklığı düşürdüğü için bu tür gıdaların ciltte uzun vadede sivilcelenme ve yağlanma gibi problemlere yol açabildiğini belirterek, "Cildinizi düzeltmeye beslenmeden başlayın” dedi.

Diyetisyen Kübra Karakuş, cilt için en önemli ve vazgeçilmez olarak yapılması gerekenin su tüketimine dikkat edilmesi olduğunun altını çizdi. Az su tüketmenin cilde zarar verdiğini ve bariyeri bozulmuş bir ciltte akne, kuruluk, kaşıntı görülebildiğini belirten Karakuş, cilt sağlığı için günlük en az ortalama 1.5-2 litre su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca su tüketiminin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Karakuş, buna ek olarak su içeriği yüksek besinlerin yine cilt sağlığına iyi geldiğini açıkladı.

"Sağlıklı yağları tercih edin"

Diyetisyen Kübra Karakuş, cilt sağlığı için vücuda alınan yağların önemi olduğunu ancak bu yağların doğru kaynaklardan seçilmesi ve ona göre tüketilmesi gerektiğini belirtti. Karakuş, işlenmiş yüksek yağ içerikli gıdaların cilt bariyerini bozduğunu ifade etti. Keten tohumu, chia tohumu, ceviz, üzüm çekirdeği, çiğ badem, zeytinyağının omega-3 ve omega-6 açısından zengin besinler olduğunu söyleyen Karakuş, beslenmeye bu besinlerin mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

E vitamininden zengin gıdaların cildi çok daha parlak hale getirdiğini vurgulayan Karakuş, badem, avokado, fındık, çam fıstığı, ayçiçeğinin E vitamininden zengin besinler olduğunu söyledi.

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