Cilt alt tonu nasıl bulunur? Cilt alt tonu bulma kılavuzu

Herkes cilt tonunu bilir ancak cilt alt tonu cilt tonundan farklıdır. Yaptığınız makyaja , giydiğiniz elbiseye ya da kullandığınız aksesuarlara göre gün gün cildinizin daha parlak ve canlı ya da daha yorgun ve soluk gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Tek yapmanız gereken cilt alt tonunla aynı alt tona sahip renkler kullanmak ! Cilt alt tonu; sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere 3'e ayrılır. Nötr en az rastlanan türüdür, bu sebeple cilt alt tonu genellikle sıcak veya soğuk olarak tanımlanır.

Damar Testi

Gün ışığında, bileklerinize bakın. Damarlarınız yeşil ise, sıcak alt tona sahipsiniz demektir. Damarlarınız mavi ise soğuk alt tona sahipsiniz demektir. Hem yeşil hem de mavi damarlarınız varsa, nötr alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir ki, bu sizi oldukça şanslı kılar.

Altın ve Gümüş Testi

Birer gümüş ve altın takıyı boynunuza tutarak veya aynı elinize gümüş ve altın yüzükler takarak hangisinin cildinizi daha sağlıklı gösterdiğine bakabilirsiniz. Bu karşılaştırma sonucunda gümüş sizi daha canlı gösterdiyse soğuk, altın daha canlı gösterdiyse sıcak alt tonlusunuz.

Kağıt Testi

Beyaz bir kağıdı boynunuzun yanında tutun ve cildinizin kağıdın yanında nasıl gözüktüğüne bakın. Daha pembe ve kırmızı duruyorsa soğuk alt tona sahipsiniz. Daha sarı duruyorsa sıcak alt tona sahipsiniz.

Bronzlaşma Testi

Eğer güneşte çok çabuk kızarıp bronzlaşamıyorsanız soğuk , çabuk ve kızarmadan bronzlaşıyorsanız sıcak, uzun uzun ve yavaş bronzlaşıyorsanız nötr alt tona sahipsin.

Alt Tonlar

1) Nötr Alt Ton

Eğer bu testlerden farklı farklı cevaplar aldıysanız ya da bir türlü karar veremiyorsanız şanslısın! Nötr alt tona sahip insanlar diğer iki gruba kıyasla daha azdır ve pembe tonları da sarı tonları da güzel bir şekilde yansıtır.

Şanslı gruptasınız. Renkleri çok da kafanıza takmanıza gerek yok. Kıyafet bakımından hem soğuk hem de sıcak tonları tercih edebilirsiniz.

2)Soğuk Alt Ton

Eğer soğuk alt tonlu olduğunuzu düşünüyorsanız cildinizi daha canlı göstermek için mavi,mor gibi soğuk renkleri kullanabilirsiniz hatta kırmızı, yeşil gibi daha sıcak renklerin mavi bazlı soğuk tonlarını kullanabilirsiniz .

Fondöten ya da kapatıcı seçerken pembe alt tonlu ürünler cildinize daha çok uyum sağlayacaktır.Metalik ve gümüş tonlarda kıyafetler sizi bir anda parlatacaktır. Pembe, mavi, lacivert tonlar dolabınızda mutlaka yer almalı.

3)Sıcak Alt Ton

Eğer sıcak alt tonlu olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doğru kullanarak cildinizi daha sağlıklı gösterebilirsiniz. Kırmızı, sarı, turuncu gibi sıcak renkler tercih ederek kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

Sıcak tonlu kişilere sarı altın takılar ve aksesuarlar yakışır.