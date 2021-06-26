  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğu Türkistanlı alim Üstad Yasin Damollacim vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Bağcılar'da parkta 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin sıcak gelişme
Mısır ve Güney Sudan'dan işbirliği protokolü
Gündem Çılgın proje solcuları fena çıldırttı
Gündem

Çılgın proje solcuları fena çıldırttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği çılgın proje olarak nitelendiren Kanal İstanbul, Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz olmayı kendine görev edinen heykelci CHP zihniyetini resmen kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 20:55:00 - 2021-06-26 20:57:04
Çılgın proje solcuları fena çıldırttı

Türkiye, asrın projeleri ile, gelişmiş ülkelerin durgun bir dönem geçirdiği son yıllarda, dev adımlarla ilerlemesini sürdürürken, bir yanda Batılı devlet adamlarının hayretleri, diğer tarafta ise Türkiye içindeki solcuların adeta çıldırmanın eşiğine gelmesinin çelişkisi yaşanıyor.

İstanbul’a 1968’de ilk köprü yapılacağı dönemde "İhtiyaç yok" diyen sol kafa, 2013’de AK parti iktidarı döneminde de, 3. köprüye karşı çıkmıştı. Şimdi ise Kanal İstanbul’a karşı çıkan solcular, "Bu proje hayata geçecek olursa, bize bir asır daha iktidar yüzü görme ihtimalimiz kalmaz” endişesi ile, cilgin projeye kara propagandalarını sürdürüyorlar.

İşte "Çılgın Proje" olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’un, sol siyasetçileri nasıl çıldırttığını, kendi sözleri ile ispatlayalım:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Adına, ‘Beton Kanal’ dediğimiz bu proje, bir devlet projesi değildir; bir seçim projesidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bu proje, Marmara Denizi'nin ve bölgenin idam fermanıdır. Kanal, Trakya'yı Anadolu'dan koparma, ülkeyi bölme projesidir!"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: "Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: "Kanal İstanbul’un perde arkasında Amerika vardır."

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü: "Kanal İstanbul iklim krizine yol açacak"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay