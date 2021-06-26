Çılgın proje solcuları fena çıldırttı

Türkiye, asrın projeleri ile, gelişmiş ülkelerin durgun bir dönem geçirdiği son yıllarda, dev adımlarla ilerlemesini sürdürürken, bir yanda Batılı devlet adamlarının hayretleri, diğer tarafta ise Türkiye içindeki solcuların adeta çıldırmanın eşiğine gelmesinin çelişkisi yaşanıyor.

İstanbul’a 1968’de ilk köprü yapılacağı dönemde "İhtiyaç yok" diyen sol kafa, 2013’de AK parti iktidarı döneminde de, 3. köprüye karşı çıkmıştı. Şimdi ise Kanal İstanbul’a karşı çıkan solcular, "Bu proje hayata geçecek olursa, bize bir asır daha iktidar yüzü görme ihtimalimiz kalmaz” endişesi ile, cilgin projeye kara propagandalarını sürdürüyorlar.

İşte "Çılgın Proje" olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’un, sol siyasetçileri nasıl çıldırttığını, kendi sözleri ile ispatlayalım:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Adına, ‘Beton Kanal’ dediğimiz bu proje, bir devlet projesi değildir; bir seçim projesidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bu proje, Marmara Denizi'nin ve bölgenin idam fermanıdır. Kanal, Trakya'yı Anadolu'dan koparma, ülkeyi bölme projesidir!"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: "Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: "Kanal İstanbul’un perde arkasında Amerika vardır."

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü: "Kanal İstanbul iklim krizine yol açacak"