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Aktüel Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni
Aktüel

Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:41:21 -
Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni

KARS (AA) - Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzenin bir kısmı buz tutan Çıldır Gölü'nde gece gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın kıyı kesiminde soğuk hava nedeniyle kalın buz tabakası oluştu.

Kışın atlı kızak turlarının düzenlendiği ve eşsiz doğa manzaraların oluştuğu bölge, fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Bölgeyi gece ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, gece karanlığında buz üzerine çıkarak, uzun pozlama tekniğiyle birbirinden güzel kareler elde etti.

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