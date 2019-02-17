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Çıldır gölünde testere ile buzu kesip dalış yaptılar

Dalış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren dalgıçlar, Ardahan’da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde tüplü dalış yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 13:56
Çıldır gölünde testere ile buzu kesip dalış yaptılar

Dalış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren dalgıçlar, Ardahan’da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde tüplü dalış yaptı.


Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde 60 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüplü dalış yaptı. Soğuk sulara dalan dalgıçlar, 20 dakikalık dalış sırasında aynı zamanda gölün altında kamera ve fotoğraf çekimi de yaptı. Ardahan Valiliği’nin daveti üzerine bölgeye gelen 3 kişilik profesyonel dalgıç ekibi, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü’nün yüzeyini gezdikten sonra dalmak için kendilerine göre bir alan açtı. Recep Şen, Muhittin Acar ve Ferhat Bağlas’tan oluşan dalgıç ekibi, motorlu testere ile kestikleri buz tabakasından kendilerini gölün soğuk suyuna bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süreyle suda kalan 3 dalgıç, göl altında kamera ve fotoğraf çekimi de yaptı.


Çıldır’ın Türkiye’de buz altında dalış yapılabilecek tek göl olduğunu söyleyen Muhittin Acar, "Sıcak bir karşılamaydı. İnsanlar güzel, doğa harika. Hocamın söylediği gibi Dalış ekstrem sporu ama kuralları esnetilemeyen bir spor" diye konuştu.


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise "Valimizin destekleri ile AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Çıldır gölünde 40 santimetre buzun altında profesyonel dalgıçlar tarafından bir dalış gerçekleştirildi. Çıldır gölünün üstü nasıl etkinlikler için uygun bir yerse, altı da aynı şekilde etkin. Biz bütün yerel ve uluslararası sporcularımızı Norveç’e kutuplara değil Çıldır ilçemize davet ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:56
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