Cildinizi şımartmak için bu maske işinize çok yarayacak

Bitki çayı denildiğinde akla ilk gelen ıhlamurdur. Mis gibi kokusu ve leziz tadıyla sevmeyeni olmayan ıhlamur aslında yalnızca grip için değil cilt sağlığı için de son derece faydalıdır. Ihlamur ile hazırlayabileceğiniz maske; cildi canlandırıp rahatlatır, hafiflik ve parıltı verir. Düzenli kullanılırsa cildin yaşlanmasını geciktirir.

Ihlamur Maskesinin Tarifi:

Malzemeler:

2 tutam ıhlamur

Yarım çay bardağı sıcak süt

Sütü ısıtın. Sıcak sütün içine ıhlamuru atın ve 15 dakika demlenmeye bırakın.

Ardından sütü süzün. Süzdüğünüz süt ile cildinize masaj yapın.

15-20 dakika kadar bekletip yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Düzenli kullanım sonrası cildinizin ışıldadığını ve sıkılaştığını görebilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com