Cildinize özen gösterin

Cildinizde kaşıntı, kızarıklık, pullanma veya lekeler oluşuyor mu? Bu belirtiler bir deri hastalığının ya da bir iç hastalığın sinyali olabilir. Uygun tanı için deri hastalıkları doktoruna başvurmanızı öneririz.

Mesela zona; ciltte yanma hissi, sızlama ve hassaslaşma ile beraber aynı bölgede ortaya çıkan kabarıklıklarla kendisini gösterir. Zona genellikle gövdede görülmekle beraber vücudun her yerinde ortaya çıkabilir. Kişiler genellikle iyileşir, fakat acı, uyuşukluk ve kaşıntı hissi özellikle yaşlılarda aylar; hatta yıllarca sürebilir. Antiviral ilaçlar, vitaminler, ağrı kesiciler, antidepresanlar, pansuman ve kremlerle tedavisi yapılabilir.

Mesela kurdeşen sık rastlanan alerjik bir reaksiyondur. Cilde ısırgan değmiş gibi kabarık kızarıklıklar ortaya çıkar, kaşıntılıdır. Kabarıklıkların boyutu değişiktir ve birleşip çok geniş bir alanı tutabilir. Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Genellikle dakikalar veya saatler içinde geçip tekrar çıkar. Kurdeşen bu şekilde günlerce veya aylarca devam edebilir. Kurdeşenin nedenleri; kullanılan ilaçlar, gıdalar, gıda katkı maddeleri, solunum yolu ile alınan alerjen ve enfeksiyonlar olabilir. Tedavisinde antihistaminikler ve steroidler kullanılır.

Mesela egzama değişik sebeplerle ortaya çıkan, deride kızarıklık, kuruluk veya sulanma, kaşıntı gibi belirtilerle görülen bir rahatsızlıktır. Stres, tahriş edici maddeler, alerjenler ve iklim egzamanın tam nedeni olmasa da tetikleyici faktörleridir. Yetişkinlerde görülen egzama genellikle yüz, saç derisi ve ellerdedir. Çocuklarda ise kıvrım bölgelerinde oluşur. Tedavide krem kullanılır. Bazen ağızdan alınan ilaç ve iğneler tedaviye eklenir.