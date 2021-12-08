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Kadın - Aile Cildiniz için kışa hazırlık reçetesi
Kadın - Aile

Cildiniz için kışa hazırlık reçetesi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Mezoterapi vitaminlerin minerallerin amino asitlerin ve enzimlerin genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikro enjeksiyonlar ile uygulama tekniğidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:33:00 -
Cildiniz için kışa hazırlık reçetesi

Cilt yaşlanmasında, sarkmasında, lekelerde, çatlaklar ve selülitlerde gözaltı morluk ve torbalarında saç dökülmesinde kullandığımız bir yöntem olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Enjeksiyonlar direkt olarak problemli bölge uygulanarak sistemik yan etki oluşmadan sorun çözülür ve tedaviden en iyi şekilde yararlanılmış olur. Problemin şiddetine, kişinin yaşına ve cilt yapısına göre ayrıca ilacın formülasyonuna bağlı olarak bir ile dört seans uygulanır. Etki mekanizması ilacın yapısındaki maddelere bağlı olarak kolajen ve elastin sentezini uyararak ciltte yenilenme sağlar. Selülit değil ise o bölgedeki kan ve lenfatik dolaşımı uyararak etki gösterir. Kışa girdiğimiz bugünlerde cildimizi yaz aylarında oluşan güneş lekelerinden kurtarmak için leke açıcı etken madde içeren Mezoterapiler sorunlu bölgeye uygulanır ve sağlıklı bir cilde sahip olunur. Yaz boyunca UV ışınlarına bağlı oluşan kolajen hasarını gidermek için hasarın derecesine bağlı olarak kolajen yapımını uyaran anti aging mezoterapileri uygulanır" diye konuştu.

Önümüzdeki kış aylarında cildin koruyucu bariyerinin zayıflaması ve nem kaybetmesi sonucu cilt kurumaları meydana geleceğinden bunları engellemek için yüz, boyun, el sırtları gibi dış etkenlere açık olan bölgelere nem kazandırıcı hiyeloronik asit içeren, ışıltı verici vitamin ve mineral içeren mezoterapiler uygulandığını belirten Güler, "Bunlar 2-3 hafta ara ile 2-3 seans yapılır. Daha sonra hastanın yaşına veya cildin ihtiyacına göre 6- 12 ay aralar ile de idame yapılabilir. Hamile ve süt veren annelere felç geçirmişlere insülin kullanan diyabet hastalarına kanser hastalarına pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara ve çoklu ilaç kullanan kalp hastalarına uygulanamaz" şeklinde konuştu.

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