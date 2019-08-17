Cilde iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir? Cilt sağlığını bozan gıdalar...

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyerdir. Cilt aynı zamanda vücudun da aynasıdır. İç organlarımızın sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verir. Bu nedenle cildimizi iyi tanımak, takip etmek vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek, ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerekir. Cilt sağlığını korumak için hangi yiyecekler yenmemeli? Cilde iyi gelmeyen yiyecekler neler? İşte cilt sağlığını bozan yiyecekler...

Cilde iyi gelmeyen yiyecekler neler?

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek sadece kilo almanıza sebep olmaz. Aynı zamanda içerdiği yüksek karbonhidrat ile cilde de zarar verebiliyor. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, cildinizde akne oluşumunu tetikleyebilir.

Tatlı

Aslında porsiyon kontrolü yaptığınız sürece tatlı tüketmenin çok ciddi bir cilt sorunu yarattığı söylenemez. Diğer yandan da öğününüze ekleyeceğiniz fazladan bir top dondurma veya bir dilim daha tatlı cildinizin erken yaşlanmasına sebep olabilir.

Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyeceklerin içerdiği yağları, vücudumuz kolay kolay atamaz. Vücutta birikmeye başlayan bu yağlar da zamanla birçok kalp ve damar hastalığı ile ciltte istenmeyen deformasyonlara sebep olabilir.

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar, vücudumuz için bu listede gördüğünüz en zararlı yiyecek katkı maddeleri olabilir. Yapay tatlandırıcılar, yiyeceklerin kalorisini azaltmaya yardımcı olsa da orta vadede cildinizde sivilce, akne ve farklı deformasyonlara sebep olabilir.