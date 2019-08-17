0553 313 94 23

Cilde iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir? Cilt sağlığını bozan gıdalar...

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyerdir. Cilt aynı zamanda vücudun da aynasıdır. İç organlarımızın sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verir. Bu nedenle cildimizi iyi tanımak, takip etmek vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek, ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerekir. Cilt sağlığını korumak için hangi yiyecekler yenmemeli? Cilde iyi gelmeyen yiyecekler neler? İşte cilt sağlığını bozan yiyecekler...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
Cilde iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir? Cilt sağlığını bozan gıdalar...

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyerdir. Cilt aynı zamanda vücudun da aynasıdır. İç organlarımızın sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verir. Bu nedenle cildimizi iyi tanımak, takip etmek vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek, ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerekir. Cilt sağlığını korumak için hangi yiyecekler yenmemeli? Cilde iyi gelmeyen yiyecekler neler? İşte cilt sağlığını bozan yiyecekler...

Cilde iyi gelmeyen yiyecekler neler? 

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek sadece kilo almanıza sebep olmaz. Aynı zamanda içerdiği yüksek karbonhidrat ile cilde de zarar verebiliyor. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, cildinizde akne oluşumunu tetikleyebilir.

Tatlı

Aslında porsiyon kontrolü yaptığınız sürece tatlı tüketmenin çok ciddi bir cilt sorunu yarattığı söylenemez. Diğer yandan da öğününüze ekleyeceğiniz fazladan bir top dondurma veya bir dilim daha tatlı cildinizin erken yaşlanmasına sebep olabilir.

Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyeceklerin içerdiği yağları, vücudumuz kolay kolay atamaz. Vücutta birikmeye başlayan bu yağlar da zamanla birçok kalp ve damar hastalığı ile ciltte istenmeyen deformasyonlara sebep olabilir.

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar, vücudumuz için bu listede gördüğünüz en zararlı yiyecek katkı maddeleri olabilir. Yapay tatlandırıcılar, yiyeceklerin kalorisini azaltmaya yardımcı olsa da orta vadede cildinizde sivilce, akne ve farklı deformasyonlara sebep olabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
  1. cildi bozan besinler
  2. cildi bozan yiyecekler
  3. cilde iyi gelmeyen yiyecekler
  4. cilt sağlığını bozan
  5. cilt sağlığı
  6. cilt sağlığı için yapılması gerekenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    1. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    2. Futbolu bırakan Sneijder'den transfer..
    3. Federasyona başvurdular! Avrupa Ligi..
    4. İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
    5. CHP İl Başkanları Toplantısı
    6. Havadan düşen yorgun mermi otomobilin..
    7. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
    8. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
    9. Külliye neyinize, genelev..
    10. Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike'..
    11. İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!
    12. İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?..
    13. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak
    14. İstanbul'da taksici turiste çarptı
    15. Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
    16. Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı
    17. Okulların bakımı denetimli..
    18. Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme..
    19. O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza..
    20. 'Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    21. Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu..
    22. Üsküdar’da denizle kara birleşti
    23. Memur -Sen’den 5. Dönem Toplu Sözleşme..
    24. 'Artık Roma için ter dökeceğim'
    25. Başakşehir sezonu Malatya’da açacak
    26. Atakum Belediyesi’nden şiddetle..
    27. Eski uluslararası voleybol hakemi Şani..
    28. Genç Aktivistler Kulübünden Rektör..
    29. Sazak’tan Bozkurt’a hayırlı olsun..
    30. Kaymakam Çalık Kyzikos’u ziyaret etti
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu