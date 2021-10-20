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Kadın - Aile Çikolatayı sevenler bu tarif size
Kadın - Aile

Çikolatayı sevenler bu tarif size

Çayın, kahvenin yanında pratik, muhteşem bir tatlı olan çikolata topları. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:09:00 - 2021-10-20 12:26:31
Çikolatayı sevenler bu tarif size

Çayın, kahvenin yanında pratik, muhteşem bir tatlı olan çikolata topları. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 paket hazır kakaolu kek
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 paket sütlü çikolata
  • 4 yemek kaşığı dövülmüş fındık
  • 3 yemek kaşığı damla çikolata
  • Hindistan cevizi (üzeri için)
  • Renkli süsleme şekerleri (üzeri için)

Yapılışı

Çikolatanızı benmari usulü eritin. Çukur bir kasenin içerisine kekinizi ufalayın. Üzerine damla çikolata, kakao ve fındık parçalarını ekleyin. Kuru malzemeleri tamamen iç içe geçecek şekilde karıştırın. Erittiğiniz çikolatayı ekleyin ve karıştırın. Cıvık görünümlü bir kek olmalı. Üzerini streç film ile kapatın ve 25 dakika buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkarıp elinizle yuvarlayarak minik toplar elde edin. Elde ettiğiniz topları arzuya göre renkli süsleme şekerleri veya hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alın. Ellerinize sağlık.

 

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