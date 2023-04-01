Çikolatanın yeni bir faydası ortaya çıktı: Tam antioksidan! Uzmanlardan ‘mutlaka tüketin’ tavsiyesi

Yapılan araştırmalarda İngiliz bilim insanları İngiliz bilim insanları her gün 40-50 gram yemenin bir faydasını daha keşfetti.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, günde 40-50 gram bitter çikolata yemenin, yüksek tansiyon hastalığını önlemeye yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bitter çikolatada bol miktarda bulunan magnezyumun kan basıncını düzenlediğini ifade etti.

İlginizi çekebilir→ Soğana karanfil batırmak ne işe yarar, nasıl tüketilir? Doğal antibiyotik: O derdi önlüyor! İşte İyi gelecek özel tarif→ TIKLAYINIZ

Faydalarından yararlanmak için karışım

Sıcak çikolatanın insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Özellikle en dikkat çeken faydalarından biri anti kanser özelliği içermesidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere neden olabilecek iltihaplanmaları engelleyerek stresi de azaltmaktadır. Uzmanlara göre doğru tüketildiği takdirde kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Kış içeceklerinde en çok sevilen ve tüketilen çikolatanın sıcak sütle hazırlanmış bu formu, serotonin üretimini artırarak kişiyi mutlu ediyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Sena Nazlı, sıcak çikolatanın besin değeri ve faydaları hakkında bilgi verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıcak çikolatanın çok şaşırtan birçok faydası ortaya çıktı. Çikolata serotonin içerdiğinden önerilen miktarda içtiğinizde çok rahat hissettirmenin yanı sıra ağrı kesici görevi de görmektedir.

İŞTE SICAK ÇİKOLATANIN BİLİNMEYEN 5 FAYDASI

Kanseri tedavi edebilir

Bilim uzmanlarına göre sıcak çikolatanın en önemli faydalarından biri de anti-kanser özelliği içeriyor olmasıdır. Sıcak çikolata flavonoid yani hücre duvarının oksijenden zarar görmesini engelleyen flavanollerle bulunur. Bu flavanoller kanseri tedavi etmek için kullanılır. Aynı zamanda bu flavanoller antioksidan özelliğe sahiptir. Bu antioksidanlar vücutta bulunan küçük bir iltihaplanmaya veya kansere neden olabilecek serbestradikalleri nötralize ederek stresi azaltmakta oldukça etkilidir.



- Kilo vermenize yardımcı olur

- Diş çürümesinin önüne geçebilir

- Cilt bakımı

- Antidepresan etkisi bulunur.

1 SU BARDAĞI SICAK ÇİKOLATA 200 KALORİ

Sıcak çikolata; süt, kakao, şeker ve bitter-sütlü çikolatanın bir karışımıdır. Kalorisine bakıldığında yaklaşık olarak 1 su bardağı sıcak çikolata (150ml) 200 kaloridir. Sıcak çikolatanın tüketim miktarının saptanmasında içeriğindeki kakao ve şeker oranı çok önemlidir.

İlginizi çekebilir→ Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor→ TIKLAYINIZ