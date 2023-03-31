Soğana karanfil batırmak ne işe yarar, nasıl tüketilir? Doğal antibiyotik: O derdi önlüyor! İşte İyi gelecek özel tarif

Soğan faydaları saymakla bitmeyen mucize besinlerden biridir. Bağışıklığı güçlendiren ve antibiyotik özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören soğanı aynı zamanda evde burun tıkanıklığını ve öksürüğü yok etmek içinde kullanabilirsiniz. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında uygulanmış hali paylaşılan soğana karanfil batırma işlemi ne işe yarar? İşte bütün detaylar...

Geceleri ani öksürük nöbetlerine karşı uygulayabileceğiniz soğan ve karanfil ikilisiyle hızlıca hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Hem kendinize hem de çocuklarınıza uygulayabileceğiniz bu yöntemle ilaca gerek kalmadan iyileşebilirsiniz.

Soğan, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

Yararlı baharatlar arasında yer alan karanfil, soğanla birleştiğinde neye iyi gelir? İşte cevaplar...

Hem israfı önleyen hem de şifa bulmanızı sağlayan bu yöntemi mutlaka evde deneyin. Böylece ilca gerek kalmadan şifa bulabilirsiniz.

Bir soğanı ortadan ikiye bölün. Düz olan kısımlarına karanfillleri tek tek batırın. En az 5 6 tane sapladıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı koyun. Daha sonra yatak odasına başucunuza yerleştirin.

Her gün yatmadan önce taze olarak kesip yerleştirin. Çocuklarınız odasına da birer tane yerleştirin.

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SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN PÜF NOKATLARI

Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih etmektedir.

Özellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları kolayca geçirmek için doğal yöntemlerle başvurabilirsiniz.

Bebeğin başucuna soğan karanfil koymak

Soğan karanfil bebek: Bebeklerde Geçmeyen Burun Tıkanıklığına Soğan İyi Gelir. Soğanın keskin kokusu bebeğinizin odasına yayıldığında bebeğinizin daha rahat nefes aldığını kolayca gözlemleyebilirsiniz.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞINA SOĞAN İYİ GELİR Mİ?

Bebeğinizin burnu tıkandığında en bilindik yöntemleri denemenize rağmen açılmadıysa farklı yöntemleri denemek işe yarayabilir. Pek çok kişinin eski bir yöntem olarak nitelediği soğan kokusu bebeğinizin tıkalı olan burnunu açmak için etkili olabilir. Ufak çaplı burun tıkanıklığı için bebeğinizin yatağının başına veya yatağına yakın bir yere bir parça soğan keserek koyabilirsiniz. Soğanın içeriğinde sülfür sahip olduğu için bebeğinizin burnunun açılmasını ve rahatlamasını sağlayabilir. Soğanın keskin kokusu bebeğinizin odasına yayıldığında bebeğinizin daha rahat nefes aldığını kolayca gözlemleyebilirsiniz. Büyük olasılıkla bebeğiniz soğanın kokusunu sevmeyecek ama soluk alıp vermesindeki sorun ortadan kalkacaktır. ¼ dilim soğanı bebeğinizin odasına koyarak ufak çaplı tıkanıklıkları önleyebilirsiniz. Eski fakat oldukça etkili bir yöntem olan soğan bebeklerin yanı sıra çocuklar için de geçerlidir.

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