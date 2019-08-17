Çikolatalı yüz maskesi ile akneye kesin çözüm

Kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetli olan bitter çikolata ayrıca bilişsel işlevlerin gelişmesine de yardım eder. Antioksidan yönünden zengin olan çikolatayı akne ile mücadeleniz sırasında da kullanabilirsiniz. Kakao oranı yüksek olan çikolatadan hazırlanan maske, ciltteki akneleri hızlıca tedavi edecektir.

Akne karşıtı çikolatalı maske nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kakao tozu ya da yarım paket bitter çikolata

4 adet çilek

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Öncelikle işe çilekleri yıkayarak başlayın.

Tüm malzemeleri bir rondoya atın ve çalıştırın.

Hazırladığınız maskeyi cildinize sürün.

20 dakika sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.